«Ньюкасл» ведёт с «Лестером» переговоры по трансферу Барнса

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лестера» Харви Барнса, сообщает 90min.

По информации источника, представители «сорок» уже связались с «Лестером» и сделали первое предложение о покупке футболиста. «Ньюкасл» давно следит за Барнсом и видит в 25-летнем полузащитнике подходящего кандидата для усиления атакующего потенциала команды.

В сезоне-2022/2023 на счету Барнса 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ньюкасла» подписать защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.