Алексей Петрушин: Бальбуэна в большей степени оказался ненужным в Бразилии

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на информацию о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.
«Он в большей степени оказался ненужным в Бразилии. Никто не предложил ему денег, которые даёт «Динамо», но в целом он хороший защитник, на сегодняшний день клубу нужны сильные игроки обороны. Ещё одного защитника нужно обязательно взять. Средняя линия и нападение лучше укреплены.
Я не смотрел матч со СКА (2:1). К сожалению, не получилось посетить игру. Знаю, что не играла половина основного состава, а команда победила», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.
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