«Аталанта» подпишет защитника Баккера из «Байера» за € 10 млн

«Аталанта» покупает защитника «Байера» Митчела Баккера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, сумма сделки составит € 10 млн. Игрок подпишет контракт с бергамасками сроком на четыре года.
Сообщается, что 23-летний защитник успешно прошёл медицинское обследование. Официальное заявление о трансфере ожидается в пятницу, 7 июля.
В сезоне-2022/2023 на счету Баккера 35 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Аталанты» продавать своего голеадора в «Манчестер Юнайтед».
- 6 июля 2023
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