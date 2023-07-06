«Локомотив» проиграл «Балтике» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, прошёл товарищеский матч между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Встречу принимал стадион «РЖД Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Балтики» Дмитрий Барков. Буквально через минуту у железнодорожников был шанс забить ответный гол, но удар Максима Глушенкова прошёл рядом со штангой.

На 76-й минуте «Локомотив» не реализовал пенальти. К «точке» подошёл Даниил Куликов, его удар пришёлся в каркас ворот. Таким образом, гол Баркова стал единственным в матче. «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

«Локомотив» прошлый сезон закончил на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. «Балтика» под руководством экс-защитника ЦСКА и бывшего главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича играла в Первой лиге и, заняв второе место, поднялась в высший российский дивизион.