«Байер» объявил о подписании контракта с Гранитом Джакой
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Леверкузенский «Байер» подписал контракт с игроком сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой. Предполагаемая сумма трансфера — € 25 млн. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
Напомним, Гранит Джака присоединился к «Арсеналу» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за сумму в € 40 млн. За семь лет швейцарский полузащитник провёл за «Арсенал» 297 матчей. В прошедшем сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.
В прошедшем сезоне на счету Гранита 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.
«Байер» в прошлом сезоне в немецкой Бундеслиге занял шестое место, набрав 50 очков.
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