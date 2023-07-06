«Байер» объявил о подписании контракта с Гранитом Джакой

Леверкузенский «Байер» подписал контракт с игроком сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой. Предполагаемая сумма трансфера — € 25 млн. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, Гранит Джака присоединился к «Арсеналу» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за сумму в € 40 млн. За семь лет швейцарский полузащитник провёл за «Арсенал» 297 матчей. В прошедшем сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В прошедшем сезоне на счету Гранита 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

«Байер» в прошлом сезоне в немецкой Бундеслиге занял шестое место, набрав 50 очков.