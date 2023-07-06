«Ростов» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, прошёл товарищеский матч между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Встречу принимал стадион «Ростов Арена» в Ростове. Хозяева оформили минимальную победу со счётом 2:1.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Первый мяч в начале второго тайма забили хозяева. Гол оформил на 56-й минуте Егор Голенков. Автором голевой передачи стал Роман Акбашев. Далее через девять минут ростовчане заработали пенальти. Его реализовал Роман Тугарев.

Уже спустя три минуты гости смогли отыграть один мяч. Автором гола стал Александр Сандрачук. Но этого не хватило гостям, чтобы не проиграть.

Напомним, «Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 турах. Следующий розыгрыш чемпионата России команда начнёт матчем с «Факелом». В Кубке России «Ростов» попал в группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».