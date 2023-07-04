«Зенит» не отпустил 19-летнего защитника Васильева в «Ростов»

«Ростов» планировал подписать 19-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Васильева, но петербургский клуб отказался отпускать игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, сегодня, 4 июля, «Зенит» уступил сербской «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер со счётом 1:2. На счету Дмитрия Васильева голевая передача.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире принимают участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.