«Зенит» не отпустил 19-летнего защитника Васильева в «Ростов»
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«Ростов» планировал подписать 19-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Васильева, но петербургский клуб отказался отпускать игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, сегодня, 4 июля, «Зенит» уступил сербской «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер со счётом 1:2. На счету Дмитрия Васильева голевая передача.
Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире принимают участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).
Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
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