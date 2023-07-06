Ройс отказался быть капитаном «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс отказался быть капитаном дортмундской команды. Об этом немец сообщил в видеоролике в своих соцсетях.
«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — сказал Ройс.
В дортмундскую «Боруссию» Ройс перешёл в июле 2012 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 17 млн. Он стал рекордсменом клуба по количеству забитых мячей. В его активе 161 гол и 121 результативная передача в 387 матчах за «шмелей».
В составе «Боруссии» Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды Суперкубок страны. В апреле хавбек продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/2024. Ройс был капитаном «Боруссии» с 2018 года.
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