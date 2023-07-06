«Челси» не желает платить € 100 млн за Кайседо. В клубе готовы выделить на сделку € 80 млн

«Челси» не будет платить € 100 млн за покупку полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, сообщает The Guardian.
По информации источника, предельная стоимость 20-летнего хавбека «чаек» — € 80 млн. «Брайтон» хочет на € 20 млн больше, так как не считает своего игрока хуже полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, который перейдёт в «Арсенал» за € 120 млн.
Отмечается, что в качестве запасного варианта лондонцы рассматривают включение в сделку своего центрального защитника Леви Колвилла.
В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее стало известно, что легендарный защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта покинул лондонский клуб.
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