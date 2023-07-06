«Челси» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

Защитник Сесар Аспиликуэта покинул «Челси». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«После 11 лет, 508 матчей и девяти трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что настало время покинуть «Челси». Поздравляем тебя со всем, чего ты достиг. Ты навсегда останешься легендой «Челси», — написано в заявлении клуба.

«Сесар оставляет неизгладимый след в «Челси» как воин, чемпион и преданная легенда. Он устанавливал стандарты в клубе более десяти лет и изо дня в день демонстрировал всем, что требуется для достижения успеха.

Тренеры и товарищи по команде в прошлом и настоящем доверяли ему подавать пример в качестве капитана. Он безукоризненно действовал на поле и за его пределами, за что мы ему благодарны. За это и многое другое всегда будут рады возвращению Сесара на «Стэмфорд Бридж», — отметили совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали.