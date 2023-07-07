Гильерме: Дзюба является очень важным игроком для «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме считает, что нападающий Артём Дзюба является важным игроком для московской команды.
«Артём очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, даёт нам силу. Поэтому Артём является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне», — приводит слова Гильерме ТАСС.
Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету нападающего 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. В конце сезона «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до конца июня 2024 года с опцией продолжения сотрудничества ещё на один год.
Ранее Гильерме высказался о своём будущем в сборной России.
- 7 июля 2023
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