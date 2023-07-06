Гильерме: завершение карьеры в сборной России? Сначала мне нужно стать основным в «Локо»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос журналиста о возможном завершении карьеры в сборной России.

«Завершение карьеры в сборной России? Об этом я не хочу говорить, потому что сначала я должен думать о том, чтобы вернуться на позицию первого номера в «Локомотиве», потом — сборная.

Я сейчас ещё не основной в команде, поэтому думаю, что вариантов не будет, если я не буду играть как основной в «Локомотиве». Поэтому нет смысла сейчас об этом говорить. Мой контракт с «Локомотивом» действует ещё год, всё зависит от моего состояния, здоровья, буду ли играть или нет», — приводит слова Гильерме ТАСС.

37-летний вратарь выступает за сборную России с 2016 года. В 19 играх он пропустил 17 мячей. В сезоне-2022/2023 Гильерме провёл всего пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах.