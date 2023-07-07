Бывший врач «Челси» Карнейро отреагировала на уход из клуба Аспиликуэты

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отреагировала на уход из клуба испанского защитника Сесара Аспиликуэты, который в четверг, 7 июля, перешёл в «Атлетико» на правах свободного агента.
«Качество, надёжность и преданность», — написала Карнейро в «Твиттере» в ответ на пост пресс-службы лондонского клуба, в котором «Челси» поблагодарил Аспиликуэту.
Испанец выступал за синих с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Всего в «Челси» Сесар выиграл девять трофеев. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».
В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 7 июля 2023
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