«Газпром нефть» и «Црвена Звезда» подписали новое соглашение о сотрудничестве

Футбольный клуб «Црвена Звезда» и российская нефтяная компания «Газпром нефть» подписали новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания сохранит статус генерального спонсора сербского клуба. Помимо рекламного сотрудничества, контракт предусматривает развитие молодёжного футбола и участие «Црвены Звезды» в матчах с российскими клубами.
Генеральный директор ФК «Црвена Звезда» Звездан Терзич прокомментировал пролонгацию сотрудничества с «Газпром нефтью».
«У великого клуба «Црвена Звезда» есть спонсор, который был с клубом и в самые трудные, и в самые прекрасные времена на нашем веку. Когда «Звезде» было труднее всего, с ней была «Газпром нефть». Мы поднялись, встали и гордо смотрим в лицо Европе с 34-го места в рейтинге УЕФА. Не только величина наших компаний, но и братские отношения наших народов влияют на то, что нашему сотрудничеству практически нет конца!» — приводит слова Терзича официальный сайт сербского клуба.
- 7 июля 2023
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