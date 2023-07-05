Игрок «Црвены Звезды» Кингз Кангва: РПЛ намного сильнее чемпионата Сербии

Полузащитник «Црвены Звезды» Кингз Кангва заявил, что чемпионат России сильнее сербского, а также объяснил, почему покинул тульский «Арсенал» летом 2022 года.

«Российская Премьер-Лига намного сильнее чемпионата Сербии, но приезд в «Црвену Звезду» — это полный успех. У меня тёплые воспоминания об «Арсенале». Я ушёл, потому что хотел развиваться и прогрессировать. В то время это было правильное решение», — приводит слова Кангвы Sportal.rs.

24-летний Кингз Кангва с 2019 по 2022 год выступал за тульский «Арсенал». Всего за команду в 55 матчах он забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Контракт с «Црвеной» истекает у Кангвы летом 2026 года.

«Црвена Звезда» вчера, 4 июля, обыграла «Зенит» в матче на Кубке PARI Премьер со счётом 2:1. Сербской команде также предстоят матчи с азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче».