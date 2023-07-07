Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тапсоба — приоритетная цель «Тоттенхэма» на позицию центрального защитника

Тапсоба — приоритетная цель «Тоттенхэма» на позицию центрального защитника
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» продолжает работать над трансфером защитника «Байера» Эдмона Тапсоба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами, а также с представителями 24-летнего футболиста продвигаются активно. Тапсоба всегда был главной целью «Тоттенхэма» на позицию центрального защитника.

Сообщается, что в случае неудачи в переговорах по поводу защитника сборной Буркина-Фасо лондонский клуб переключится на игрока обороны «Вольфсбурга» Микки ван де Вена.

В сезоне-2022/2023 на счету Тапсоба 47 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о новом контракте для форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» предложил Кейну новый контракт с солидным увеличением зарплаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023