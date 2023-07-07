Тапсоба — приоритетная цель «Тоттенхэма» на позицию центрального защитника

«Тоттенхэм» продолжает работать над трансфером защитника «Байера» Эдмона Тапсоба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами, а также с представителями 24-летнего футболиста продвигаются активно. Тапсоба всегда был главной целью «Тоттенхэма» на позицию центрального защитника.

Сообщается, что в случае неудачи в переговорах по поводу защитника сборной Буркина-Фасо лондонский клуб переключится на игрока обороны «Вольфсбурга» Микки ван де Вена.

В сезоне-2022/2023 на счету Тапсоба 47 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о новом контракте для форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.