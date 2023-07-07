Воспитанник «Зенита», играющий в США: много американцев даже не в курсе, кто такой Месси

Воспитанник «Зенита» 20-летний защитник Богдан Ведерников, выступающий сейчас в составе американской команды Flatirons Rush, высказался о реакции в США на переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Здесь сложилась немного парадоксальная ситуация. С одной стороны, ажиотаж, несомненно, есть, и он достаточно большой. Этому много внимания уделяется в медиа, тема всё время на слуху. В Америке на высшем уровне развит маркетинг, реклама, пиар. История с Месси умело подогревается и раскручивается. Все ждут его первого матча в составе «Интер Майами». Билеты на первую игру Месси стоят каких-то космических денег.

А с другой стороны, надо понимать, что есть много американцев, которые толком даже не в курсе, кто такой Лионель Месси, потому что на первом месте по популярности у них американский футбол и баскетбол. И за европейским футболом они не следят в принципе», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.