«Пари Нижний Новгород» опубликовал состав команды на второй летний сбор

Сегодня, 7 июля, «Пари Нижний Новгород» начал второй летний сбор, который будет проходить на базе в подмосковном Кратове по 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Состав «Пари НН» на второй сбор: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Илья Жигулёв, Николай Толстопятов, Лукас Масоэро, Иброгимхалил Юлдошев, Эдгар Севикян, Мамаду Майга, Вячеслав Кротов, Александр Трошечкин, Матео Стаматов, Ярослав Михайлов, Руслан Джиянов, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Даниил Корнюшин, Николай Калинский, Илья Кухарчук, Дмитрий Стоцкий, Тимур Сулейманов и игроки, находящиеся на просмотре.

В понедельник, 10 июля, «Пари НН» проведёт контрольный матч с раменским «Сатурном» (начало — в 17:00 мск), а в пятницу, 14 июля, сыграет в Москве с «Динамо».

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги нижегородцы дома встретятся с «Зенитом» 22 июля.