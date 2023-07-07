Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» опубликовал состав команды на второй летний сбор

«Пари Нижний Новгород» опубликовал состав команды на второй летний сбор
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 июля, «Пари Нижний Новгород» начал второй летний сбор, который будет проходить на базе в подмосковном Кратове по 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Состав «Пари НН» на второй сбор: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Илья Жигулёв, Николай Толстопятов, Лукас Масоэро, Иброгимхалил Юлдошев, Эдгар Севикян, Мамаду Майга, Вячеслав Кротов, Александр Трошечкин, Матео Стаматов, Ярослав Михайлов, Руслан Джиянов, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Даниил Корнюшин, Николай Калинский, Илья Кухарчук, Дмитрий Стоцкий, Тимур Сулейманов и игроки, находящиеся на просмотре.

В понедельник, 10 июля, «Пари НН» проведёт контрольный матч с раменским «Сатурном» (начало — в 17:00 мск), а в пятницу, 14 июля, сыграет в Москве с «Динамо».

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги нижегородцы дома встретятся с «Зенитом» 22 июля.

Материалы по теме
Милсон уходит из «Пари НН» в тель-авивский «Маккаби»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023