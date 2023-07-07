Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со своим голкипером

Вратарь «Боруссии» Александер Майер-Шаде продлил контракт с дортмундским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».
«Александер — гораздо больше, чем второй вратарь. Всякий раз, когда он был нужен, он демонстрировал свои навыки на исключительно высоком уровне. Он абсолютно командный игрок, отличный футболист и очень надёжный профессионал с жизненным опытом, который добавляет команде уверенности», — говорится в сообщении клуба.
Майер-Шаде продолжит выступление за «Боруссию» как минимум до 2025 года
Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд
По информации источника, новое соглашение между дортмундцами и 32-летним голкипером будет рассчитано до конца июня 2025 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Майера-Шаде 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
Ранее сообщалось об отказе полузащитника «Боруссии» Марко Ройса от капитанской повязки.
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