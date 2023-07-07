Гюлер: хочу стать легендой мадридского «Реала». Это самый большой клуб мира

Новичок «Реала» турецкий полузащитник Арда Гюлер дал первое интервью после перехода в стан мадридской команды.
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить семью. Спасибо вам за всё. Многие команды хотели заполучить меня, но я решил присоединиться к мадридскому «Реалу». Это самый большой клуб в мире. Я хочу стать легендой мадридской команды», — сказал Гюлер на своей первой пресс-конференции в качестве футболиста «Реала».
Спасибо вам за то, что выбрали наш клуб для продолжения карьеры. Всего в 18 лет вы осуществляете одну из своих главных целей», — ответил Гюлеру президент «Реала» Флорентино Перес.
Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» за € 20 млн и подписал контракт со «сливочными» сроком на шесть лет. В составе мадридского клуба турок будет выступать под 24-м номером.
- 7 июля 2023
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