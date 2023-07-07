Генсек РФС: переход в Азию — просто смена конфедерации, на Россию наложен запрет ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сам переход в Азию ни для вас, ни для нас, ни для команд, ни для болельщиков ничего не даёт. Переход в Азию — это просто смена конфедерации. Ключевой вопрос — это снятие запрета со стороны ФИФА, который запрещает сборной участвовать в международных соревнованиях. Это решение в ФИФА тоже не приняли.

Нет запрета на переход, смену конфедерации. Но запрет на участие в соревнованиях наложен ФИФА. Это два разных вида запрета. Можно перейти в Азию и участвовать в Кубке Азии, но не участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА, то есть чемпионате мира», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.