Хесус Медина попросил руководство ЦСКА продать его в «Спартак»
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сам попросил руководство армейского клуба отпустить его в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее ряд СМИ и инсайдеров сообщили, что Медина перейдёт в московский «Спартак». Сумма трансфера составит € 7 млн, из которых € 6 млн — фактическая плата, а ещё € 1 млн — бонусы за достижения Хесуса в стане красно-белых.
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
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