Бывший спортивный директор «Наполи» занял аналогичный пост в «Ювентусе»

Бывший спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назначен на аналогичную должность в «Ювентусе». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Официально: Кристиано Джунтоли — один из нас! Удачи и добро пожаловать в «Ювентус»!» — говорится в сообщении клуба.

51-летний специалист занимал должность спортивного директора «Наполи» на протяжении восьми лет (с 2015 года). Именно Джунтоли сыграл ключевую роль в переезде грузинского вингера Хвичи Кварацхелии на «Диего Армандо Марадона». За время работы итальянца в «Наполи» команда смогла завоевать два трофея: чемпионат в минувшем сезоне и Кубок Италии в 2020 году. За свою карьеру менеджера Джунтоли успел посотрудничать с такими командами, как «Специя» и «Карпи».