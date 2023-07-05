Милинкович-Савич рассчитывает получить предложение от «Ювентуса»
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет перейти в «Ювентус», несмотря на то что в последнее время разговоры о его трансфере в туринский клуб поутихли, так как «старая синьора» сохранила у себя Адриена Рабьо, сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла. Агент сербского игрока достиг общего соглашения с «бьянконери» этой зимой, хотя суммы, касающиеся возможного перехода, ещё могут меняться.
Сейчас у Милинковича-Савича нет предложений из-за рубежа, в том числе от «Челси», который проявлял интерес к футболисту. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.
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