Милинкович-Савич рассчитывает получить предложение от «Ювентуса»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет перейти в «Ювентус», несмотря на то что в последнее время разговоры о его трансфере в туринский клуб поутихли, так как «старая синьора» сохранила у себя Адриена Рабьо, сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла. Агент сербского игрока достиг общего соглашения с «бьянконери» этой зимой, хотя суммы, касающиеся возможного перехода, ещё могут меняться.

Сейчас у Милинковича-Савича нет предложений из-за рубежа, в том числе от «Челси», который проявлял интерес к футболисту. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.

Материалы по теме Милинкович-Савич может перейти в «Челси»

Лионель Месси снялся в сериале: