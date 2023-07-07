Непомнящий: поступку Медины не может быть оправданий — в этом вся сущность легионеров

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Предателем Медину называть не буду. Тут сыграло роль воспитания. Такому поступку не может быть никаких оправданий. Но осуждать я его не буду. Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше или больше денег. Уверен, что здесь сыграл денежный вопрос. Никаких других причин даже не может быть. В этом вся сущность легионеров. Мы их кормим, а пользу для нашего футбола они совсем не приносят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА опередил «Спартак» на четыре очка и завоевал серебряные медали национального первенства.