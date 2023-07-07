«Ахмат» проиграл команде из Второй лиги в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, прошёл товарищеский матч между грозненским «Ахматом» и таганрогским «Форте». Встреча проходила на спортивном комплексе «Олимпийский» в Кисловодске и завершилась победой команды из Второй лиги со счётом 4:2.
Счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Иван Олейников. Россиянин забил уже на седьмой минуте игры, но к середине первого тайма на 28-й минуте номинальные гости восстановили равенство в счёте. Автором гола стал Володкин. Первый тайм так и закончился – 1:1.
В начале второго тайма на 55-й минуте гости вышли вперёд, а через 21 минуту забили и третий гол усилиями Руднева. Ещё через семь минут счёт стал 4:1. Автором гола стал Корольков. Под занавес встречи грозненцы смогли отыграть один мяч. С 11-метровой отметки отличился Гамид Агаларов и таким образом поставил точку в матче.
- 7 июля 2023
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