Бразильский полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес перешёл в «Аль-Райан»

Катарский клуб «Аль-Райан» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником «Лиона» Тьяго Мендесом. Футболист проведёт в Катаре два ближайших сезона, сообщает пресс-служба «Аль-Райана».
Тьяго Мендес перешёл в «Лион» за € 25 млн, добившись успеха с «Лиллем» в сезоне-2018/2019 (второе место в чемпионате Франции). За четыре сезона в «Олимпике» 31-летний полузащитник не смог завоевать ни одного трофея, но сохранил хорошие воспоминания об этом клубе.
«У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Я был счастлив в этой стране и в этом городе, где я чувствовал себя как дома. Сегодня я прощаюсь с этим домом с тяжёлым сердцем и багажом, полным хороших воспоминаний. Большое спасибо, «Лион», ты велик», – написал Тьяго Мендес на своей странице в соцсетях.
Потерю Тьяго Мендеса руководство «Лиона» компенсировало трансфером Скелли Альверо. Кроме того, в скором времени команду может пополнить перуанский полузащитник «Сельты» Ренато Тапиа.
- 7 июля 2023
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