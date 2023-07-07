«Лацио» представил новую форму на сезон-2023/2024

Римский «Лацио» представил новый комплект формы на сезон-2023/2024. Форма приурочена к 50-летию первого участия команды в чемпионате Италии.
Майка домашнего комплекта украшена культовым олимпийским орлом спереди.
Домашняя форма «Лацио»
Фото: ФК «Лацио»
Тёмно-синяя расцветка гостевой формы отражает силу клуба и укрепляет его мужество в борьбе за Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024.
Комплекты новой коллекции для римского клуба изготовлены из 100% перерабатываемого и дышащего полиэстера. Это согласованная акция для демонстрации приверженности команды устойчивому развитию и сокращению углеродного следа.
Домашняя форма «Лацио»
Фото: ФК «Лацио»
Напомним, «Лацио» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, финишировав на второй строчке таблицы итальянской Серии А, набрав за 38 туров 74 очка.
- 7 июля 2023
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