«Лацио» представил новую форму на сезон-2023/2024

Римский «Лацио» представил новый комплект формы на сезон-2023/2024. Форма приурочена к 50-летию первого участия команды в чемпионате Италии.

Майка домашнего комплекта украшена культовым олимпийским орлом спереди.

Домашняя форма «Лацио» Фото: ФК «Лацио»

Тёмно-синяя расцветка гостевой формы отражает силу клуба и укрепляет его мужество в борьбе за Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024.

Комплекты новой коллекции для римского клуба изготовлены из 100% перерабатываемого и дышащего полиэстера. Это согласованная акция для демонстрации приверженности команды устойчивому развитию и сокращению углеродного следа.

Домашняя форма «Лацио» Фото: ФК «Лацио»

Напомним, «Лацио» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, финишировав на второй строчке таблицы итальянской Серии А, набрав за 38 туров 74 очка.