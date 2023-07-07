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Бонгонда подпишет контракт со «Спартаком» 10 июля после медобследования

Бонгонда подпишет контракт со «Спартаком» 10 июля после медобследования
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Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда согласовал условия личного контракта с московским «Спартаком». Атакующий полузащитник подпишет трёхлетнее соглашение после медосмотра, который запланирован на понедельник, 10 июля. В субботу футболист вылетит в Россию, сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери.

По информации журналиста, «Спартак» заплатит за Бонгонда в общей сложности € 9,2 млн (€ 7,2 млн сразу и ещё € 2 млн «Кадис» получит в виде бонусов. Год назад испанский клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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