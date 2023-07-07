Экс-защитник ЦСКА Бекао стал объектом интереса «Торино»

Итальянский «Торино» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Удинезе» Родриго Бекао. Более продвинутые переговоры по игроку могут начаться в скором времени, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Напомним, ранее 27-летний бразилец отказался продлевать контракт с итальянским клубом, который действует до конца июня 2024 года.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.