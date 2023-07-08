«Боруссия» ограничила активность Нмечи в соцсетях, штраф за «неправильный» пост — € 1 млн

Контракт дортмундской «Боруссии» с Феликсом Нмечей содержит специальный пункт, касающийся активности футболиста в соцсетях, сообщает Wolfsburger Allgemeine Zeitung.
В этом пункте говорится, что, если Нмеча опубликует что-либо, противоречащее ценностям дортмундского клуба, 22-летнему игроку придётся заплатить штраф в размере € 1 млн.
Всё дело в том, что Нмеча, приверженец христианской веры, ранее регулярно публиковал гомофобный и трансфобный контент в своём аккаунте. Это побудило многих фанатов «Боруссии» раскритиковать трансфер Нмечи, поскольку его мнение противоречит европейским ценностям «шмелей».
Полузащитнику пришлось пообещать на переговорах с руководством «Боруссии» и лично Эдином Терзичем, что он не будет нарушать ценности. Обещание, как видим, подкрепили финансовой гарантией.
Напомним, Нмеча перешёл в «Боруссию» за € 30 млн из «Вольфсбурга». 22-летний игрок подписал контракт до 2028 года. В прошлом сезоне Феликс провёл за «волков» 32 матча, забив три гола и отдав пять результативных передач.
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