Широков: думаю, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото
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Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал результаты московского ЦСКА в прошлом сезоне.
«Думаю, что ЦСКА может составить конкуренцию в борьбе за золото. Ну какой потолок? Армейцы поначалу преследовали «Зенит». К зиме они провалились, закончив отрезок четвёртыми-пятыми. Но весной набрали обороты, вышли на второе место, да ещё и завоевали Кубок России. Посмотрим, может, на этой позитивной волне ЦСКА и сможет навязать борьбу «Зениту»», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
Напомним, московский ЦСКА в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял второе место, набрав 58 очков. Также красно-синие победили в Кубке России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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