Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: думаю, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото

Широков: думаю, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото
Роман Широков
Комментарии

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал результаты московского ЦСКА в прошлом сезоне.

«Думаю, что ЦСКА может составить конкуренцию в борьбе за золото. Ну какой потолок? Армейцы поначалу преследовали «Зенит». К зиме они провалились, закончив отрезок четвёртыми-пятыми. Но весной набрали обороты, вышли на второе место, да ещё и завоевали Кубок России. Посмотрим, может, на этой позитивной волне ЦСКА и сможет навязать борьбу «Зениту»», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, московский ЦСКА в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял второе место, набрав 58 очков. Также красно-синие победили в Кубке России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

Материалы по теме
Широков — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: деньги лишними не бывают никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023