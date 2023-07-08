Новый спортивный директор «Ювентуса» определился с трансферными целями клуба на лето

Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли запланировал два громких трансфера.

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, Джунтоли провёл разговор с главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, после чего обозначил две приоритетные цели на рынке – ими стали полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.

51-летний специалист занимал должность спортивного директора «Наполи» на протяжении восьми лет (с 2015 года). Именно Джунтоли сыграл ключевую роль в переезде грузинского вингера Хвичи Кварацхелии на «Диего Армандо Марадона». За время работы итальянца в «Наполи» команда смогла завоевать два трофея: чемпионат в минувшем сезоне и Кубок Италии в 2020 году. За свою карьеру менеджера Джунтоли успел посотрудничать с такими командами, как «Специя» и «Карпи».