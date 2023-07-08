Арда Гюлер рассказал, почему перешёл в мадридский «Реал»

Новичок «Реала» турецкий полузащитник Арда Гюлер ответил на вопрос, почему выбрал для перехода именно мадридский клуб, а также рассказал подробности трансфера.

«Я повторюсь: многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с «Реалом», остальные потеряли ценность.

Анчелотти позвонил по телефону и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции меня видит. Было много разговоров.

В центре поля мне комфортнее всего. Но это не столь важно. Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберёт тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа», — приводит слова Гюлера Marca.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» за € 20 млн и подписал контракт со «сливочными» сроком на шесть лет. В составе мадридского клуба турок будет выступать под 24-м номером.