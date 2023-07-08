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Дуглас Сантос: переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ

Дуглас Сантос: переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что его гипотетический переход в московский «Спартак» невозможен. 29-летний футболист подчеркнул, что его единственным клубом в России будет «Зенит».

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Дугласа Сантоса Metaratings.

Напомним, накануне появились новости, что составе «Зенита» может пополнить экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес, который в своё время говорил, что никогда не перейдёт в стан сине-бело-голубых.

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