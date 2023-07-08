Представитель Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму «Бешикташа»

Евгений Новиков, представитель полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал, что московский клуб ведёт переговоры с «Бешикташем» о продаже футболиста в турецкую команду.

«Бешикташ» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу Бактиёра. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды», — передаёт слова Новикова журналист Гёкмен Озкан в «Твиттере».

В случае переезда в Турцию 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что является гражданином Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, который имеют местные игроки.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России.