Представитель Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму «Бешикташа»

Евгений Новиков, представитель полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал, что московский клуб ведёт переговоры с «Бешикташем» о продаже футболиста в турецкую команду.
«Бешикташ» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу Бактиёра. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды», — передаёт слова Новикова журналист Гёкмен Озкан в «Твиттере».
В случае переезда в Турцию 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что является гражданином Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, который имеют местные игроки.
Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России.
- 8 июля 2023
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