Тренер сборной Казахстана отреагировал на возможный переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на возможный уход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА. Казахстанский футболист близок к переходу в «Бешикташ».

«Сложно сказать, пойдёт ли ему переход на пользу. Это будет видно только в том случае, если переход состоится. Надо будет смотреть, будет Баха получать игровое время или нет. В ЦСКА ему всё знакомо, он игрок основы, это большой плюс для сборной. Как будет в «Бешикташе», посмотрим. Если тренер в нём заинтересован, то футболист будет получать игровое время.

Для чемпионата России его уход станет потерей? Конечно. Сейчас условия для российского футбола непростые. Тяжело привезти качественного легионера, надо переплачивать втройне. Но ситуация такова, что нам надо ждать, пока всё закончится, и развивать собственных футболистов», — передаёт слова Адиева «РБ Спорт».