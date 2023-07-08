В «Арисе» рассказали, что клуб продолжает переговоры по выкупу Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский опроверг слухи, что кипрский клуб вышел из переговоров с «Фиорентиной» по поводу перехода Александра Кокорина.
«Это не так. Пока ничего не ясно. Мы еще в переговорах. Не люблю распространять сплетни. Не хочу никого обманывать. Каждый час меняется информация. Так что сами ждем», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Арис», за который Кокорин выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды, отказался от идеи с возвращением российского форварда. Отмечается, что это связано с финансовыми условиями. Кипрский клуб, выплачивавший Александру Кокорину две трети его зарплаты по контракту с «Фиорентиной», не готов снова пойти на такой шаг.
32-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в 2021 году. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 30 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до июня 2024-го.
- 8 июля 2023
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