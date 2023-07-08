Бышовец: разве можно сказать, что Бакаев и Мостовой прибавляют в мастерстве в «Зените»?

Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец высказался о ситуации с российскими футболистами в «Зените».

«Понятно, что селекционная политика, которая ведется «Зенитом», облегчает работу тренера. Когда подбираются игроки из одной страны, с одним менталитетом, игроки хорошего уровня, в этом «Зениту» нельзя отказать. Но есть же перспективы и у российских игроков, не только у бразильских — у того же Мостового, Сергеева, Бакаева. Мы разве можем сказать, что они прибавляют в мастерстве, играя за «Зенит»?

— Говорят, конкурировать надо с сильными, чтобы расти. Это правда. И не только к ним тянуться, но и стараться превзойти тех, кто выше тебя. В этом сверхзадача. Тут как раз важна роль тренера — насколько она готов развивать молодых, давать им место в составе? Мне кажется, что качество игры «Зенита» зависит уже не столько от главного тренера, сколько от таких игроков, как Клаудиньо, Малком, Вендел.

Тем, кто сидит на лавке «Зенита», надо уходить из клуба? Смотря какие цели у игроков. Все выдающиеся футболисты — личности. Они, конечно, не согласились бы на роль запасного в течение нескольких сезонов. Другое дело, что амбиции надо подтверждать на поле — голами, передачами, хорошей игрой», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».