Андрей Аршавин: мой покер «Ливерпулю» не сотрёшь — ни для меня, ни для «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о своём историческом покере в ворота «Ливерпуля».
«Если брать четыре года в Англии в целом, то это так, бледненько. То, что я забил четыре гола (в матче с «Ливерпулем»), это, к счастью, не сотрёшь – ни для меня лично, ни для «Арсенала», ни для российского футбола.
Четыре гола в одном матче – это, с одной стороны, не большое достижение. Но счёт 4:4, то, что это было сделано на «Энфилде», я русский, а не какой-нибудь итальянец — всё это делает событие масштабнее и громаднее.
Чем больше времени будет проходить, тем больше это будет обрастать мифами. Когда-нибудь эту мощнейшую историю продадут или даже снимут фильм. До меня [в предыдущий раз] 50 лет назад футболист «Арсенала» забил так на «Энфилде», да и то не в игре чемпионата», — сказал Андрей Аршавин в видеопроекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.
- 8 июля 2023
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