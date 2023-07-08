Аршавин: если бы трансфер в «Арсенал» сорвался, масштаб моей личности был бы другим

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что переход в лондонскую команду серьёзно изменил его жизнь.

«У меня была мечта играть в «Барселоне». Года с 2004-го или 2005-го я стал проситься, чтобы меня отпустили за границу. В конце 2006-го, когда мы обсуждали продление контракта, агент мне сказал: «Смотри, говорят, что если станешь чемпионом России, тогда отпустят». Когда мы стали чемпионами, опять был разговор, я хотел уйти. Это был конец января 2008-го. Никто не думал, что мы выступим так хорошо в еврокубках и потом на Евро. Тогда было наслаждение каждым днём, что мы вместе, что тренируемся, ездим, обыгрываем, про нас говорят. Это была как сказка.

Сделка с «Арсеналом» — это было тяжело. Я конфликтовал с клубом и со всеми теми людьми, которые меня потом взяли на работу. Я целый день провёл в Лондоне, и сделка чудом не сорвалась. Её даже зарегистрировали позже, чем закрылось трансферное окно. Но они сказали, что был снегопад и поэтому факс плохо работал. Что бы было, если бы сорвался трансфер в «Арсенал»? Масштаб моей личности и восприятие моей личности как игрока и человека был бы другим»,, — сказал Андрей Аршавин в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.