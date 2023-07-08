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Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет

Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет
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Испанский вратарь Давид де Хеа, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня, попрощался с командой, за которую выступал с 2011 года.

«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привёл меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, был капитаном, чтобы представлять самый большой клуб в мире — это честь, которая достаётся лишь нескольким удачливым футболистам.

Это был незабываемый и успешный период моей карьеры. Не думал, что, после того как я покину Мадрид маленьким мальчиком, мы добьёмся того, что сделали вместе. Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моём сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет моего сердца», — написал де Хеа в соцсетях.

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