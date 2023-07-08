Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» — Романо

26-летний защитник «Наполи» Ким Мин Джэ перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенцы уже активировали опцию выкупа защитника, в результате чего «Наполи» получит около € 50 млн за южнокорейского футболиста. Игрок успешно прошёл медицинское обследование, все детали по трансферу согласованы. Осталось дождаться, когда клубы подпишут и проверят все документы и о сделке будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что Ким Мин Джэ подпишет соглашение с мюнхенцами, рассчитанное до 2028 года. Зарплата футболиста в «Баварии» составит € 12 млн в год.

Южнокорейский защитник стал одним из главных лиц прошедшего сезона в «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл итальянскую Серию А. Ким Мин Джэ провёл 35 матчей в Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.