Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» достиг первичного соглашения с Милинковичем-Савичем

«Ювентус» достиг первичного соглашения с Милинковичем-Савичем
Аудио-версия:
Комментарии

Туринский «Ювентус» достиг предварительного соглашения по личным условиям с сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. «Старой синьоре» осталось договориться с римлянами для полноценного трансфера, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Ювентус» предложил футболисту сборной Сербии контракт до 2027 года с зарплатой в € 5,5 млн в год, что устроило игрока. Теперь клубам осталось договориться по стоимости трансфера. «Лацио» требует € 30–40 млн за продажу Милинковича-Савича, переговоры ещё ведутся. Римский клуб также попробует убедить Сергея продлить контракт, что будет очень непросто.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.

Материалы по теме
Новый спортивный директор «Ювентуса» определился с трансферными целями клуба на лето
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023