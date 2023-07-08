«Ювентус» достиг первичного соглашения с Милинковичем-Савичем

Туринский «Ювентус» достиг предварительного соглашения по личным условиям с сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. «Старой синьоре» осталось договориться с римлянами для полноценного трансфера, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Ювентус» предложил футболисту сборной Сербии контракт до 2027 года с зарплатой в € 5,5 млн в год, что устроило игрока. Теперь клубам осталось договориться по стоимости трансфера. «Лацио» требует € 30–40 млн за продажу Милинковича-Савича, переговоры ещё ведутся. Римский клуб также попробует убедить Сергея продлить контракт, что будет очень непросто.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
- 8 июля 2023
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