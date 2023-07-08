Сейду Думбия: Слуцкий стал стендапером? Не думаю, что я смог бы так

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия отреагировал на информацию о том, что бывший главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий решил попробовать себя в стендапе.

«Слуцкий стал стендапером? Не думаю, что я смог бы так. Я даже не думал об этом. Знаю точно, что буду работать в футболе», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под руководством этого наставника красно-синие трижды становились чемпионами России, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны. Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который специалист покинул в ноябре 2022 года.

Думбия выступал за ЦСКА в 2010–2014, а также 2015 году.