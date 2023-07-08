Сейду Думбия: я не закончил с футболом. Ещё вернусь в качестве тренера

Бывший игрок ЦСКА Сейду Думбия, вышедший на поле на 80-й минуте встречи красно-синих с московским «Динамо» (0:5) в матче Братского кубка, рассказал, что хочет поработать в футболе в качестве тренера.

«Я не закончил с футболом. Думаю, ещё вернусь в футбол в качестве тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам. Были ли предложения? Надо сначала выучиться на тренера. У меня есть определённые идеи, которые хотел бы реализовать в будущем.

Хотел бы работать в российских клубах? Для начала нужно выучиться на тренера. Что касается команды мечты для тренерства, то пока не знаю, где я буду завтра. Но команда мечты — это сборная Кот-д’Ивуара, с которой я хотел бы завоевать второй трофей», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.