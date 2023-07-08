Сейду Думбия: я не закончил с футболом. Ещё вернусь в качестве тренера

Бывший игрок ЦСКА Сейду Думбия, вышедший на поле на 80-й минуте встречи красно-синих с московским «Динамо» (0:5) в матче Братского кубка, рассказал, что хочет поработать в футболе в качестве тренера.
«Я не закончил с футболом. Думаю, ещё вернусь в футбол в качестве тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам. Были ли предложения? Надо сначала выучиться на тренера. У меня есть определённые идеи, которые хотел бы реализовать в будущем.
Хотел бы работать в российских клубах? Для начала нужно выучиться на тренера. Что касается команды мечты для тренерства, то пока не знаю, где я буду завтра. Но команда мечты — это сборная Кот-д’Ивуара, с которой я хотел бы завоевать второй трофей», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 8 июля 2023
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:55
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:38
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:00
-
14:58
-
14:51