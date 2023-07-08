Сейду Думбия ответил на вопрос, смог бы он в 35 лет играть в стартовом составе клуба РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос журналиста, смог бы он в 35 лет играть в стартовом составе клуба Российской Премьер-Лиги.

«Мог бы я играть в стартовом составе сейчас в РПЛ? Я хорошо знаю свой организм. Я бы смог подготовиться таким образом, чтобы играть на нужном уровне. Понятно, что уже не 21, но я сумел бы», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ивуарийский нападающий выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). В составе армейцев Думбия провёл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами. 35-летний форвард завершил профессиональную карьеру два года назад. Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс».