Сейду Думбия ответил на вопрос, смог бы он в 35 лет играть в стартовом составе клуба РПЛ
Поделиться
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос журналиста, смог бы он в 35 лет играть в стартовом составе клуба Российской Премьер-Лиги.
«Мог бы я играть в стартовом составе сейчас в РПЛ? Я хорошо знаю свой организм. Я бы смог подготовиться таким образом, чтобы играть на нужном уровне. Понятно, что уже не 21, но я сумел бы», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Ивуарийский нападающий выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). В составе армейцев Думбия провёл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами. 35-летний форвард завершил профессиональную карьеру два года назад. Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2023
-
19:13
-
19:08
-
18:52
-
18:52
-
18:51
-
18:39
-
18:31
-
18:28
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:55
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:32
Партнерский контент