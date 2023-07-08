Игрок «Аталанты» Марио Пашалич отказался переходить в «Фенербахче»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии Марио Пашалич отказался переходить в турецкий «Фенербахче», сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, турецкая команда уже подписала игроков из Серии А этим летом, взяв Эдина Джеко в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Интером» истёк.
По информации источника, «Аталанта» приняла предложение «Фенербахче» за Пашалича в размере € 15 млн, но игрок сборной Хорватии отклонил его. 28-летний футболист не заинтересован в таком переходе и по-прежнему стремится продолжить карьеру в Бергамо.
В минувшем сезоне итальянского чемпионата Марио Пашалич провёл 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 8 июля 2023
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