Мануэль Фернандеш: Сёмин всё ещё мог бы помочь «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказался об отношении к легендарному российскому тренеру Юрию Сёмину.

«Сёмин – очень хороший тренер. Для меня это были хорошие отношения, наполненные трофеями и приятными моментами. Запомнил его как серьёзного человека, но в то же время близкого к игрокам.

Я действительно следил за ситуацией с его увольнением после того, как «Локомотив» занял второе место в чемпионате. В то время я был в «Краснодаре» и был удивлён, когда это произошло. Думаю, что Сёмин всё ещё мог бы помочь «Локомотиву», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Сёмин впервые возглавил «Локомотив» в январе 1986 года и проработал там до 1990-го. После этого тренер работал в столичном клубе с 1992 по 2005 год, с 2009-го по 2010-й, а также с 2016-го по 2020-й. Вместе с железнодорожниками Сёмин трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.