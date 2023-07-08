Мануэль Фернандеш: Сёмин всё ещё мог бы помочь «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказался об отношении к легендарному российскому тренеру Юрию Сёмину.
«Сёмин – очень хороший тренер. Для меня это были хорошие отношения, наполненные трофеями и приятными моментами. Запомнил его как серьёзного человека, но в то же время близкого к игрокам.
Я действительно следил за ситуацией с его увольнением после того, как «Локомотив» занял второе место в чемпионате. В то время я был в «Краснодаре» и был удивлён, когда это произошло. Думаю, что Сёмин всё ещё мог бы помочь «Локомотиву», — приводит слова Фернандеша Metaratings.
Сёмин впервые возглавил «Локомотив» в январе 1986 года и проработал там до 1990-го. После этого тренер работал в столичном клубе с 1992 по 2005 год, с 2009-го по 2010-й, а также с 2016-го по 2020-й. Вместе с железнодорожниками Сёмин трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.
- 8 июля 2023
-
19:13
-
19:08
-
18:52
-
18:52
-
18:51
-
18:39
-
18:31
-
18:28
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:55
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:32