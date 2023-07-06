«Рома» показала новую домашнюю форму на сезон-2023/2024

«Рома» на официальном сайте показала новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.

Новый комплект не сильно изменился в сравнении с формой, в которой римляне выступали в завершившемся сезоне. По-прежнему главенствует оранжевый цвет. Важное отличие от предыдущей формы: теперь она выполнена в одном цвете, без узоров. Кроме того, с сезона-2023/2024 комплект для «Ромы» будет предоставлять adidas, а не New Balance.

Фото: ФК «Рома»

Фото: ФК «Рома»

Напомним, в минувшем сезоне «Рома» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 63 очка. Команда смогла дойти до финала Лиги Европы, однако уступила в решающем матче турнира испанской «Севилье». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счётом 1:2.