«Рома» показала новую домашнюю форму на сезон-2023/2024
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«Рома» на официальном сайте показала новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.
Новый комплект не сильно изменился в сравнении с формой, в которой римляне выступали в завершившемся сезоне. По-прежнему главенствует оранжевый цвет. Важное отличие от предыдущей формы: теперь она выполнена в одном цвете, без узоров. Кроме того, с сезона-2023/2024 комплект для «Ромы» будет предоставлять adidas, а не New Balance.
Фото: ФК «Рома»
Фото: ФК «Рома»
Напомним, в минувшем сезоне «Рома» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 63 очка. Команда смогла дойти до финала Лиги Европы, однако уступила в решающем матче турнира испанской «Севилье». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счётом 1:2.
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